Türkiye ve Somali Arasında Medya Desteği

Güncelleme:
TİKA aracılığıyla Türkiye'den Somali'ye modern basın ekipmanları gönderildi. Somali Enformasyon Bakanı, bu desteğin iki ülke arasındaki işbirliğinin bir parçası olduğunu belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Türkiye'den gönderilen modern basın ekipmanları Türkiye'nin Mogadişi Büyükelçisi Alper Aktaş tarafından, Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweys Jama'ya teslim etti.

Jama, başkent Mogadişu'daki TİKA ofisinde düzenlenen programdaki konuşmasında, Somali hükümetine ve özellikle Ulusal Medya Kurumu'na yönelik sürekli desteğinden dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Sağlanan ekipman desteğinin iki ülke arasında süregelen işbirliği projelerinin bir parçası olduğunu belirten Jama, "Bu ekipmanlar, devlet inşası, hesap verebilirlik, terörle mücadele ve yaklaşan tarihi seçimlerde halkın bilgilendirilmesi gibi ulusal önceliklerimizin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Aktaş, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin köklü ve güçlü olduğunu vurguladı.

Aktaş, Türkiye ve Somali'nin medya alanında bilgi alışverişi ve stratejik iletişim konularında yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

TİKA Somali Koordinatörü Zafer Eşki de teslim edilen ekipmanların Somali medyasının kapasitesini güçlendirmede önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Eşki, TİKA'nın medya alanında teknik donanım, eğitim ve modernizasyon çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini aktardı.

Teslim edilen ekipmanlar arasında son teknoloji kameralar ve canlı yayın sistemleri yer alıyor.

Bu destek, Somali ile Türkiye arasında daha önce imzalanan ve ulusal medyanın geliştirilmesini hedefleyen işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
