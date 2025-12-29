Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Somali Petrol Bakanı Mohamed ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı ile yaptığı toplantıda, iki ülke arasındaki hidrokarbon arama çalışmaları ve operasyonel planlamaları ele aldı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ziyareti öncesinde, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile bir araya geldiklerini duyurarak, iki ülke arasındaki hidrokarbon arama çalışmaları ve operasyonel planlamaları ele aldıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ziyareti öncesinde Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini açıkladı. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Somali'nin kara ve deniz sahalarında yürüttüğümüz hidrokarbon arama programının mevcut durumunu ve önümüzdeki döneme ilişkin operasyonel planlamaları ele aldık. Türkiye-Somali enerji iş birliğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyor ve hidrokarbon alanındaki iş birliğimizle inşallah yakın zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyoruz."

