Türkiye ve Slovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

Slovakya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye ve Slovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümü ile 'Slovak Cumhuriyeti Anayasası'nın Kabul Edilişi ve Silahlı Kuvvetler Günü' kutlaması münasebetiyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Slovakya'nın İstanbul Konsolosu Sona Budayova, bazı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Slovakya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye ve Slovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümü ile "Slovak Cumhuriyeti Anayasası'nın Kabul Edilişi ve Silahlı Kuvvetler Günü" kutlaması münasebetiyle resepsiyon verildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Slovakya'nın İstanbul Konsolosu Sona Budayova, bazı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Psenica, eski Çekoslovakya'nın barışçıl bir şekilde bölünmesiyle Türkiye ve Slovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce resmileştiğine işaret ederek, "O günden beri, ilişkilerimiz parlamentolar ve hükümetler arasında, ticaret, ekonomi ve bilim dahil birçok alanda gelişti. Geçen yıl düzenlediğimiz 'Türkiye'de Slovak Kültür ve Sanat Günleri', modern sanat alanında yeni işbirlikleri doğurdu." dedi.

Türkiye'nin Slovak turistler için en popüler yerlerden biri olduğunu söyleyen Psenica, "Türkiye'yi ziyaret eden Slovak turistler geleneksel misafirperverliğinizi deneyimlerken eşsiz, özel ve güzel kültür ve tarihinizi daha yakından tanıma şansını buluyor. Bu, aynı zamanda iki millet arasında insani ilişkileri de pekiştiriyor." şeklinde konuştu.

Psenica, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen tüm Türk halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Bu yılın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğuna dikkati çeken Psenica, "Yeni mücadeleler arttıkça artıyor. Bunlarla mücadele edebilmek için yetkin ve güvenilir ortaklara ihtiyacınız var. Türkiye ve Slovakya'nın birbirleri için NATO, Avrupa Birliği (AB) ve daha geniş uluslararası topluluk için böyle ortaklar olduğuna güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Bozay da bu ay sonunda Slovakya'da yapılacak seçimlerin ardından iki ülke arasındaki üst düzey ziyaret ve temasların artmasının beklendiğini ifade etti.

İki ülkenin ortak ticaret hacminin geçen yıl 1,9 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Bozay, "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak ve karşılıklı yatırımları arttırmak için birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Bozay, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın etkisiyle küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar konusunda iki ülkenin daha yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda önemli fırsatlar sunan alternatif tedarik zincirlerinin hem bekçisi hem de merkezi olarak, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka konularında daha yakın çalışmaya hazırız." dedi.