Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Ekonomik İlişkileri Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Pankin ile Ankara'da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Pankin'le Ankara'da istişareler gerçekleştirdi. İstişarelerde, KEİ, G20 ve DTÖ başta olmak üzere ekonomik ve mali kuruluşlar ile enerji ve emtia piyasalarındaki durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.