Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Ekonomik İlişkileri Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Pankin ile Ankara'da bir araya geldi. İstişarelerde KEİ, G20 ve DTÖ gibi ekonomik kuruluşların yanı sıra enerji ve emtia piyasaları ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Pankin ile Ankara'da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Pankin'le Ankara'da istişareler gerçekleştirdi. İstişarelerde, KEİ, G20 ve DTÖ başta olmak üzere ekonomik ve mali kuruluşlar ile enerji ve emtia piyasalarındaki durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
