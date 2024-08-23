Türkiye ve Rusya Birleşik Kara Devriyesi Faaliyetine Devam Ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyetinin dün 4 araç ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BKD faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği hatırlatıldı. İlk BKD faaliyetinin 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildiği ve 5 Ekim 2023 tarihine kadar 344 BKD faaliyeti icra edildiği ve ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetlerinin durdurulduğu hatırlatılarak, "Türkiye- Rusya Federasyonu BKD faaliyeti 22 Ağustos 2024 tarihinde 4 araç (2xPars, 2xKirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır. Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk- Rus iş birliğinin sergilenmesi maksadıyla BKD faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır" denildi.