Türkiye ve Romanya'nın Ticaret Bağları Güçleniyor

(ANKARA) - Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (RTTİSO) kuruluşunun 30'uncu yılı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü, Bükreş'teki tarihi Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen "Cumhuriyet Galası" ile kutlandı. Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari bağların gücünü gözler önüne serdi.

Romanya ve Türkiye'nin Bükreş'te düzenlediği Cumhuriyet Galası'na, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. Gecede, GAP Anadolu Gazeteciler Birliği'nin 17. Oskar Ödülleri de sahiplerini buldu.

"2030'a varmadan 20 milyar dolarlık dış ticaret hedefine de ulaşacağız"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Romanya'nın ekonomik ilişkilerde el ele güçlenmeye devam ettiğini belirtti. Bolat, "Karşılıklı mallarda dış ticaretimizi birkaç milyar dolardan geçen yıl 12 milyar dolara yükselttik, bu yıl inşallah 13 buçuk milyar doları aşacağız. İki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefimizi inşallah gelecek yıl sonunda başarmaya azimliyiz, kararlıyız. 2030'a varmadan 20 milyar dolarlık dış ticaret hedefine de ulaşacağız" dedi.

Sevgi köprüsü ve gönül bağları

RTTİSO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay, Türkiye-Romanya dostluğuna dikkati çekerek, oganizasyonun önemini vurguladı. Atalay, "Bizim Balkanlar'da en dost ülke Romanya'da kurduğumuz Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Buraya gelen Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'ya çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu teşrifleri Romanya Türkiye arasındaki sevgi köprüsünü bir kez daha belirlemiş oldu" ifadelerini kullandı.

Türk Romen Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Liliana Bogdan da şöyle konuştu:

"Türkiye benim ikinci ülkem, böyle hissediyorum. Romanya iş insanları ile Türkiye Romanya arasındaki ekonomik ilişkiler için sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Bunları Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Biz Romen olarak Türkiye'yi seviyorsak Tamer Atalay'ın çalışmalarından dolayıdır. Tamer Atalay'ın inanılmaz çalışmaları oldu. Bizlere Türkiye'yi tanıttı. Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu gösterdi. Bugün Türk Romen iş insanları ile 30'uncu senemizi kutluyoruz. Türkiye ve Romanya ile iş birliklerimizi genişletmek için gayret ettik ve ediyoruz."

İpekyolu Kamu Diplomasi Teşkilatı Başkanı Seyfullah Türksoy ise RTTİSO'nun rolünü, şöyle anlattı:

"Bugün burada çok anlamlı bir tören yapıyoruz. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30'uncu kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Aynı zamanda cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü. İki sevinci bir arada yaşıyoruz. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası çok önemli bir kurum. İki komşu ve dost ülkenin dostluk ve iş birliğine yıllardır çok önemli katkılar sağlıyor. Bu kuruluşun Genel Başkanı Tamer Atalay uzun yıllardan beri Romanya ve Türkiye arasında adeta gönül köprüleri kuruyor."

İş dünyasından değerlendirmeler

Onur Şirketler Grubu'nun İmtiyaz Sahibi Gökhan Hacıoğlu, gecenin sosyo kültürel ve ticari etkisine vurgu yaparak, "Çok güzel bir gece oldu. Romanya'nın geçmiş cumhurbaşkanları ve başbakanları da katıldı. Bizim Ticaret Bakanımız Ömer Bolat katılım sağladı. Türkiye ve Romanya arasında sosyokültürel ve ticari anlamda çok güçlü ve kuvvetli bir köprü oldu" diye konuştu.

İş insanı Mustafa Süleymanoğlu ise uluslararası ticaretin Türkiye'ye kazandıracağı ivmeye dikkati çekerek, "Türkiye'den çok katılımcı vardı. Yüksek katılımlı bir gece. Verimli geçtiğini düşünüyorum. Türkiye bu gibi uluslararası ticaretle daha da ivme kazanacak. Türkiye Romanya arasındaki dostluk ticaretten de başka evrelere gidecektir diye düşünüyorum" dedi.

Etkinlikte Türk mutfağından lezzetler, folklor gösterileri ve moda sunumu da yer aldı. Hacıoğlu'na, Romanya'ya yaptığı katkılar dolayısıyla plaket takdim edildi.