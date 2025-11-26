Türkiye ve Pakistan Sağlık Bakanları Sağlık İş Birliğini Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Pakistan Sağlık Bakanı Sayın Syed Mustafa Kamal ile 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ve güçlü ilişkilere, sağlık alanındaki iş birliği ele alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan'ın Sağlık Bakanı Sayın Syed Mustafa Kamal ile 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı vesilesiyle bir araya gelme fırsatı bulduk. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ve güçlü ilişkilere, sağlık alanındaki iş birliklerimize ilişkin istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin sağlık iş birliklerimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.