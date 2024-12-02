Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Türkiye ve Pakistan Diplomatik İlişkilerinin 77. Yılı Kutlandı

Türkiye ve Pakistan Diplomatik İlişkilerinin 77. Yılı Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 77. yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara'da özel bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlikte, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve dayanışma vurgulandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 77'nci yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen etkinliğe eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk, yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, dua ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, konuşmasında Türkiye ile Pakistan'ın köklü bir geçmişe ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki karşılıklı desteğin takdire şayan olduğunu söyledi.

"Pakistan, her zaman Türk milletinin kalbinde eşsiz bir yere sahip olmuştur." diyen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki güçlü dayanışmaya işaret etti.

Çavuşoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pakistan halkının gösterdiği desteği ve yardımları hatırlatarak, Türk halkının bu dayanışmayı asla unutmayacağını dile getirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin pek çok alanı kapsayacak şekilde genişlediğini kaydeden Çavuşoğlu, ticaret, ekonomi, savunma ve güvenlik dahil, her alanda işbirliğini geliştirmek için çabaların süreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Köklü bağlarımız yüzyıllar boyunca sürecektir." ifadesini kullandı.

Eskiye dayanan ilişkiler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık da Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını söyledi.

İki halkın birbirine duyduğu sevgi ve muhabbet kaynaklı ilişki, dostluk ve ortaklığın stratejik değerine dikkati çeken Yanık, "Birbirimize desteğimizi, birbirimizin meselelerini dünyanın her yerinde ve her platformda dile getirmeye Türkiye ve Pakistan olarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, Pakistan halkının, Türkiye'nin en zor günlerinde yanında olduğunu söyleyerek, "Pakistan, her zaman Türkiye'nin bugüne kadar yanında olmuş, yanın da olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Eski Sağlık Bakanı Akdağ da Pakistan'ı kuran halkın, Milli Mücadele yıllarında Türkiye'ye verdiği desteği anımsatarak, 1947'de Pakistan'ın kurulmasıyla başlayan diplomatik ilişkilerle karşılıklı iyi niyet, dostluk ve kardeşliğin sürdüğünü dile getirdi.

Akdağ, Türkiye ile Pakistan'ın dostluğunun karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan sözde bir dostluk olmadığına işaret ederek, "Pakistan ile Türkiye arasındaki münasebet, gerçekten gönülden gönüle bir münasebet." dedi.

"İki devlet, Tek millet"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, "İki devlet, tek millet" ifadesinin, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri tanımlayabilecek en iyi ifade olduğunu söyledi.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cüneyd, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (HLSCC), işbirliğimize ivme kazandırdı. Birçok alanda harika bir işbirliğine sahibiz." dedi.

Türkiye ile Pakistan'ın her zaman karşılıklı destek ve dayanışmaya sahip olduğunu kaydeden Cüneyd, gelişen ve sürekli değişen modern dünyada karşı karşıya kalınan zorlukların daha büyük bir işbirliği ve çok daha kapsamlı ortaklığı gerektirdiğini söyledi.

Cüneyd, "Biz, her zaman Türkiye'nin yanında olduk, Türkiye'nin de her zaman bizim yanımızda olmasından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilere Pakistan'a özgü lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
img

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
img

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.