Türkiye ve Pakistan Arasındaki Ticari İlişkiler Güçleniyor

(ANKARA) -Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Federal İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları 5'inci Toplantısı vesilesiyle, Pakistan Federal İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları 5'inci Toplantısı vesilesiyle, Pakistan Federal İletişim Bakanı Sayın Abdul Aleem Khan ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri kapsamlı biçimde değerlendirdik. Türkiye olarak, Pakistan ile iş birliğimizin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu anlayışla, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha güçlü bir zemine taşımak amacıyla atılabilecek somut adımları ele aldık; mevcut iş birliği mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve yeni alanlarda ortak fırsatların geliştirilmesi üzerinde durduk.

Görüşmemizde ayrıca, ikili ve bölgesel anlaşmaların en verimli şekilde kullanılması, üst düzey temasların sürdürülmesi ve özel sektörlerimiz arasındaki etkileşimin artırılarak, ticari hacmin büyütülmesi gerektiğini karşılıklı olarak vurguladık. Türkiye ile Pakistan arasında gelişen ve güçlenen bu iş birliğinin, yalnızca ülkelerimizin ekonomik ufkuna değil, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar ve ortak refahın tesisine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İki ülke arasındaki bu yapıcı diyaloğun, ticaret hacmimizi daha da yükseltecek ve karşılıklı yatırım akışını hızlandıracak kalıcı bir iş birliği zeminine dönüşmesini diliyorum."