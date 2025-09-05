Türkiye ve Pakistan Arasındaki Kardeşlik ve İşbirliği Vurgulandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Dost ve kardeş Pakistan ile tarihten gelen köklü ilişkilerimizde temel amacımız, sağlam bir güvene dayalı dostluk ve işbirliğimizi her alanda daha da derinleştirerek geleceğe taşımaktır." dedi.

Güler, Pakistan Büyükelçiliği'nde, Pakistan Savunma Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Programda konuşan Güler, Pakistan'ın bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Güler, Pakistan'ın özellikle son yıllarda gerek ekonomik kalkınma hamleleri gerekse savunma ve dış politika alanlarındaki vizyoner yaklaşımlarıyla uluslararası sistemdeki yerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye olarak, köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Pakistan'ın bu güçlü ilerleyişini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim için Pakistan, dost bir devletten öte sarsılmaz kardeşliğimizin, ortak kader anlayışımızın ve dayanışma ruhumuzun bir eşidir. Bu yönüyle Türk milletinin gönlünde Pakistan'ın yeri her zaman ayrıdır ve kıymetlidir." diye konuştu.

"İşbirliği ve tecrübe paylaşımlarımızı en üst seviyelere çıkardık"

İki ülke arasındaki güçlü bağların bugün somut işbirlikleri ve çok yönlü ortaklıklarla sürekli güçlendiğine işaret eden Güler, "Dost Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile gerçekleştirdiğimiz askeri eğitim ve tatbikatlardan savunma sanayi projelerine kadar savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimizi ve tecrübe paylaşımlarımızı en üst seviyelere çıkardık. Aynı şekilde ticaretten teknolojiye kadar uzanan geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmalar, yakın işbirliğimizin ne denli etkin olduğunu ve geleceğe birlikte yürüme irademizi de açıkça ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.

Güler, Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklık doğrultusunda özellikle savunma sanayisi alanında birçok projeyi başarıyla sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen gemiler hem birlikte çalışabilirliğimizi hem de omuz omuza verince neleri başarabileceğimizi açıkça ortaya koymuştur. Bu şekilde sonuç odaklı ortak projelerin yürütülmesinin yanı sıra ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven esaslı yaklaşım ve yeni kapsamlı işbirliklerine de zemin hazırlamaktadır. Türkiye ve Pakistan'ın her geçen gün daha da güçlenen emektaşlığı sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar açısından da kritik önem taşımaktadır. Uluslararası güvenliğin tesisine yönelik birçok tehdide karşı güçlü duruşumuz dayanışmamızın en açık tezahürüdür. Şu bir gerçek ki, daha fazla işbirliği sayesinde dünyada en yakın savunma ortaklarından biri haline gelmekteyiz."

Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliğin, sadece diplomatik ilişkilerle değil, kalpten kalbe kurulan samimi bağlarla da her geçen gün güçlendiğini bildiren Güler, "Zor zamanlarımızda birbirimize uzattığımız yardım eli, acılarımızı paylaşıp sevinçlerimizi çoğaltmamız bu kardeşliğin ruhunu da yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketi ve heyelanda yaşanan kayıplar nedeniyle taziyelerini sunan Güler, "Dost ve kardeş Pakistan ile tarihten gelen köklü ilişkilerimizde temel amacımız, sağlam bir güvene dayalı dostluk ve işbirliğimizi her alanda daha da derinleştirerek geleceğe taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in başarılı çalışmalarının, iki ülke arasındaki münasebetlerin güçlenmesine katkı sunduğunu dile getirerek, üstün gayretleri nedeniyle kendisine ve Pakistan Büyükelçiliği personeline teşekkür etti.

Bakan Güler, gelecek hafta Pakistan'a bir ziyaret yapacağını belirterek, işbirliğini artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.