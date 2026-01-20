Haberler

"Türkiye-Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı" İmzalandı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile birlikte Ankara'da yeni işbirliği programını imzaladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı"nı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı'nın ardından "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı"nı imzaladı.

