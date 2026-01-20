"Türkiye-Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı" İmzalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı'nın ardından "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı"nı imzaladı.