Türkiye ve Nijerya Arasındaki Ticaret İlişkileri Derinleşiyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025'in açılış töreni kapsamında Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Olajumoke Oduwole ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması, yatırımların güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı.

"Bugün, 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025'in açılış töreni vesilesiyle; Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Sayın Olajumoke Oduwole ile bir araya geldik. Afrika'nın en yüksek nüfusuna sahip, bölgesinin lokomotif ülkelerinden biri olan Nijerya ile ikili ticaretimizi, karşılıklı yatırımlarımızı ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi konularını ele aldık. Enerji, savunma, imalat sanayi, hizmetler ve diğer stratejik sektörlerde geliştirebileceğimiz ortak projeleri ve iş birliği imkanlarını kapsamlı biçimde değerlendirdik.

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın 2021 yılında belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, Türkiye-Nijerya ilişkilerinin yükselen ivmesini ortaya koyan önemli bir vizyondur. Biz de bu hedefe ulaşmak için, kardeş Nijerya ile karşılıklı güvene dayalı ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye, iki ülke iş insanlarının karşılıklı iş birliği imkanlarını çoğaltacak zeminleri tesis etmeye yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Rabbim, ülkelerimiz arasındaki bu hayırlı iş birliklerini bereketli kılsın."