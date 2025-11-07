Türkiye ve Nijerya Arasındaki Havacılık İşbirliği Gelişiyor

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanı Festus Keyamo tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Poroy ile Bakan Keyamo, başkent Abuja'daki Enerji Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Nijerya arasındaki güçlü havacılık işbirliğini daha da ilerletme yolları ele alındı.