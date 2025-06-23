Türkiye ve NATO: Güvenlik ve Bilgi Temelli Sınamalar Paneli Amsterdam'da Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye ve NATO: Güvenlik ve Bilgi Temelli Sınamalar Paneli Amsterdam'da Düzenlendi
Haber Videosu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amsterdam'da düzenlenen panelde Türkiye'nin NATO içindeki rolünü ve bilgi manipülasyonuna karşı geliştirilmesi gereken stratejileri vurguladı.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Amsterdam'da "Dönüşen Güvenlik ve Bilgi Temelli Sınamalar Karşısında Türkiye ve NATO" paneli düzenlendi

İletişim Başkanı Altun: "NATO misyon ve operasyonlarında en fazla görev alan ülkelerden birisi olarak Türkiye, geçtiğimiz yıllar boyunca gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olmuş, bu yönde yoğun diplomatik çabalar ortaya koymuştur"

AMSTERDAM - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO misyon ve operasyonlarında en fazla görev alan ülkelerden birisi olarak Türkiye, geçtiğimiz yıllar boyunca gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olmuş, bu yönde yoğun diplomatik çabalar ortaya koymuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından NATO Zirvesi öncesi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da "Dönüşen Güvenlik ve Bilgi Temelli Sınamalar Karşısında Türkiye ve NATO" başlıklı bir panel düzenlendi.

Programda katılımcılara video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO'nun, kurulduğu günden bu yana bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması noktasında en etkili güvenlik ittifakı olduğunu belirtti.

İttifakın, Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında her zaman değişen şartlara adapte olabildiğine dikkati çeken Altun, yıllar boyu sadece Avrupa-Atlantik bölgesinde değil, küresel alanda da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında ittifakın önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Küresel sistemin kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Altun, birçok alanda ciddi kırılmalar yaşandığını ve güç dengelerinin değiştiğini aktardı.

Altun, güvenlik eksenindeki sınamaların çeşitlendiğini ve bu sınamalara karşı geliştirilecek önlemlerin ise yalnızca askeri unsurlarla sınırlı kalmadığının altını çizdi.

Bu değişimin bir göstergesi olarak NATO'nun stratejik iletişim yaklaşımında yabancı aktörlerce gerçekleştirilen bilgi manipülasyonu ve müdahalesinin son yıllarda öne çıkan güvenlik tehditlerinden birisi olarak yer aldığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda, teknoloji temelli hibrit tehditlerin, bilgi manipülasyonlarının ve dezenformasyonun son derece ciddi sınamalar olarak yükselişine şahitlik etmekteyiz.

Küresel bir güvenlik sorunu haline gelen bu tehditlere karşı iletişim, medya ve teknoloji temelli yeni strateji ve politikaları devreye alma ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

İttifak'ın söz konusu sınamalara karşı mücadele kapasitesinin geliştirilmesi de artık zorunlu ve kaçınılmaz hale gelmiştir. Dolayısıyla stratejik iletişim ve kamu diplomasisi, müttefik ülkelerin güvenlik yaklaşımında giderek daha fazla öne çıkmaktadır.

Söz konusu alanlar, sadece etkili anlatıların inşası ve hakikatin hükümferma olması bakımından değil, NATO üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

İttifak'ın geleceği bakımından stratejik iletişim ve kamu diplomasisinde ortak bakış açısının geliştirilmesi, kolektif güvenlik arayışımızın kritik bir unsurudur."

"Müttefiklerimizle kolektif güvenliğimizi güçlendirecek daha etkin ve yenilikçi iletişim stratejilerini inşa edebiliriz"

Altun, NATO misyon ve operasyonlarında en fazla görev alan ülkelerden birisi olarak Türkiye'nin, son yıllarda gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olduğunu, bu yönde yoğun diplomatik çabalar ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, son yıllarda yalnızca askeri anlamda değil, dezenformasyonla mücadele, stratejik iletişim ve kriz iletişimi gibi alanlardaki tecrübeyle de ön plana çıktığının altını çizen Altun, "Ülkemiz, benimsediği şeffaf, hakikat odaklı ve proaktif iletişim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeyde olduğu kadar İttifak'ın bu kapsamdaki çalışmalarına da önemli katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiye dayalı tehditlerin arttığı bu dönemde Türkiye'nin, müttefikleriyle kolektif güvenliği güçlendirecek daha etkin ve yenilikçi iletişim stratejilerini birlikte inşa edebileceğini dile getiren Altun, bu konuda da iş birliğine, karşılıklı tecrübe paylaşımına açık olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Güncel
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek

İran'ın savaş için verdiği süre de ABD'ye mesajı da bomba
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor

Savaşta özellikle bir tehlikeye işaret etti: Bölge sıkıntıda kalabilir
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.