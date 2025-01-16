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Türkiye ve Moğolistan Savunma Bakanları İkili Görüşme Yaptı

Türkiye ve Moğolistan Savunma Bakanları İkili Görüşme Yaptı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile Ankara'da bir araya gelerek savunma ve güvenlik konularını ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un ülkemizi ziyareti dolayısıyla Ankara'ya gelen Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile bir araya geldi. Her iki bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nda ikili savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirdi."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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