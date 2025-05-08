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Türkiye ve Mısır Genelkurmay Başkanları İlk Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye ve Mısır Genelkurmay Başkanları İlk Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısını Gerçekleştirdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa ile Ankara'da görüştü. İki ülke arasındaki her yıl yapılması planlanan Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın ilki gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'ya ziyarette bulunan Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa ile görüştü. İkili görüşmenin ardından her yıl Genelkurmay Başkanlıkları seviyesinde yapılması planlanan Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın ilki yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa'yı, askeri törenle karşıladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa'yı askeri törenle karşılamıştır.

Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa bir görüşme gerçekleştirmiştir. İkili görüşme sonrasında her yıl Genelkurmay Başkanlıkları seviyesinde yapılması planlanan Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısının ilki Genelkurmay Karargahı/Ankara'da icra edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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