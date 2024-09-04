Türkiye ve Mısır Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısı

(ANKARA) - Türkiye ve Mısır arasında Cumhurbaşkanlığı'nda "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi" toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirildiği, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'dan 12 yıl sonra Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda "Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi" toplantısı yapıldığı kaydedildi.

Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri kapsamında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısının bu ziyaret kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, toplantıya her iki ülkeden bakanların katıldığı belirtildi. Toplantıda Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığı, gelecekte atılması planlanan ortak adımların iki ülke başkanı tarafından değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.