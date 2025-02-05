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Türkiye ve Mısır Arasında Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar

Türkiye ve Mısır Arasında Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ikili ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda bir araya geldi. Abdulati, Türk yatırımlarına destek vereceklerini ve işbirliklerini geliştireceklerini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile TOBB'da bir araya geldi

Abdulati, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari hacmi 15 milyar dolara çıkarma hedefinin olduğunu söyledi.

Mısır'daki Türk şirketlerinin yatırımlarından kıvanç duyduğunu vurgulayan Abdulati, gerekli bütün kolaylıkları sağladıklarını dile getirdi.

Bakan Abdulati, daha fazla Türk yatırımcı ve ürününü görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sorun olursa Cumhurbaşkanı'mız Sisi'nin de talimatı çerçevesinde bunları ortadan kaldıracağız. Sadece ticari hacminin artırılması değil, yatırımların da desteklenmesini istiyoruz. Afrika kıtasında da işbirliği yapmayı ele aldık. Ticaret, sanayi ve yatırım alanında birlikte hareket etme imkanına sahip olabiliriz. Enerji ve tekstil alanlarındaki işbirliğinin artırılmasını istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmamızı kökleştirmek için çaba harcamaktayız."

"Firmalarımıza destek olunuyor"

Hisarcıkloğlu da karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Zor dönemlerde dahi, iş dünyası temsilcileri olarak, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 200 Türk firmasının Mısır'da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, son dönemdeki siyasi gelişmelerle ihracatın ve ticaretin de geliştiğine dikkati çekerek, iki ülke cumhurbaşkanının koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa zamanda ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mısır'da yatırım yapan firmalarımıza 'Mısırlı firma' gibi her türlü destek olunuyor. Bundan dolayı Sayın Sisi'ye, Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Abdulati'ye TOBB'u gezdirerek, birliğin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Abdulati, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile test sürüşü de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
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