Haberler

Türkiye ve Malta Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ve Malta arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandığını ve eğitim sektörünün barış, insan hakları ve adaletin tesisinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyada modern devletlerin varoluş gerekçesi; dünyada barışı, insan haklarını, demokrasi ve adaleti tesis etmektir" dedi.

Türkiye ve Malta arasında eğitim alanındaki ilişkileri güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü hazırlandı. İki ülke arasındaki protokol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Clifton Grima tarafından Bakanlıkta düzenlenen törenle imzalandı.

'DÜNYA BARIŞININ KURULMASI ANLAMINDA İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Tekin, bir ülkedeki eğitim anlayışının barışa ve insan haklarına uygun olması gerektiğini belirterek, "Dünyada modern devletlerin varoluş gerekçesi; dünyada barışı, insan haklarını, demokrasi ve adaleti tesis etmektir. Eğitim, bu anlamda modern devletlerin bu işlerini yerine getirmek konusundaki en önemli sektörlerden bir tanesi. Eğitimin işlerini bu anlamda iki açıdan çok önemsiyorum; birincisi, eğitim sektörünün her devletin kendi iç işleyişinde devletin varoluş gerekçesine uygun bir biçimde barışı, insan haklarını, adaleti ve demokrasiyi önceleyen bir eğitim öğretim programı oluşturmasıdır. İkincisi de bunu yaptıktan sonra devletlerin birbirleriyle iletişime geçerek bu ortak değerlerin yaygınlaşmasına vesile olacak ikili ilişkileri geliştirmektir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu iki işleve uygun bir biçimde hareket etmek için çaba sarf ediyoruz. Öncelikle kendi ülkemizde eğitim öğretim programlarımızı, insanların ortak değerleri ve insanların ortak geleceğine hizmet edici şekilde revize etmeye çalışıyoruz. İkinci olarak da ortaya çıkardığımız birikimi insanlığın ortak kümülatif birikimi olarak kabul edip insanlığın hizmetine sunarak farklı ülkelerle bu tür ilişkilere giriyoruz. Bugün de sizinle bu iki perspektifle bir iş birliği yapacak olmamızdan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

İki ülkenin bu anlamdaki karşılıklı tecrübelerini paylaşmalarını önemsediğini vurgulayan Tekin, "Bugünlerde çokça eksikliğini hissettiğimiz ve önümüzdeki dönemlerde de benzer risklerle sık sık karşı karşıya kalacağımız dünya barışının kurulması anlamında da iki ülkenin iş birliğini önemsiyoruz. Yaşadığımız coğrafyaya yakın alanlarda; Rusya-Ukrayna arasındaki savaş örneğinde olduğu gibi daha da önemlisi İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım örneğinde olduğu gibi eğitim öğretim sektörünün dünyanın her tarafında barışı önceleyen adımlar atarak; öğrencilere, çocuklara, gençlere barışı salık veren, dünyada adaleti tesis etmeye yönelik çaba sarf eden çocukları eğiten bir sisteme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Grima da bu iş birliğinin bilgiyi genişleteceğini, geliştireceğini ve büyüteceğini söyledi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.