Türkiye ve Malta Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyada modern devletlerin varoluş gerekçesi; dünyada barışı, insan haklarını, demokrasi ve adaleti tesis etmektir" dedi.

Türkiye ve Malta arasında eğitim alanındaki ilişkileri güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü hazırlandı. İki ülke arasındaki protokol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Clifton Grima tarafından Bakanlıkta düzenlenen törenle imzalandı.

'DÜNYA BARIŞININ KURULMASI ANLAMINDA İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Tekin, bir ülkedeki eğitim anlayışının barışa ve insan haklarına uygun olması gerektiğini belirterek, "Dünyada modern devletlerin varoluş gerekçesi; dünyada barışı, insan haklarını, demokrasi ve adaleti tesis etmektir. Eğitim, bu anlamda modern devletlerin bu işlerini yerine getirmek konusundaki en önemli sektörlerden bir tanesi. Eğitimin işlerini bu anlamda iki açıdan çok önemsiyorum; birincisi, eğitim sektörünün her devletin kendi iç işleyişinde devletin varoluş gerekçesine uygun bir biçimde barışı, insan haklarını, adaleti ve demokrasiyi önceleyen bir eğitim öğretim programı oluşturmasıdır. İkincisi de bunu yaptıktan sonra devletlerin birbirleriyle iletişime geçerek bu ortak değerlerin yaygınlaşmasına vesile olacak ikili ilişkileri geliştirmektir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu iki işleve uygun bir biçimde hareket etmek için çaba sarf ediyoruz. Öncelikle kendi ülkemizde eğitim öğretim programlarımızı, insanların ortak değerleri ve insanların ortak geleceğine hizmet edici şekilde revize etmeye çalışıyoruz. İkinci olarak da ortaya çıkardığımız birikimi insanlığın ortak kümülatif birikimi olarak kabul edip insanlığın hizmetine sunarak farklı ülkelerle bu tür ilişkilere giriyoruz. Bugün de sizinle bu iki perspektifle bir iş birliği yapacak olmamızdan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

İki ülkenin bu anlamdaki karşılıklı tecrübelerini paylaşmalarını önemsediğini vurgulayan Tekin, "Bugünlerde çokça eksikliğini hissettiğimiz ve önümüzdeki dönemlerde de benzer risklerle sık sık karşı karşıya kalacağımız dünya barışının kurulması anlamında da iki ülkenin iş birliğini önemsiyoruz. Yaşadığımız coğrafyaya yakın alanlarda; Rusya-Ukrayna arasındaki savaş örneğinde olduğu gibi daha da önemlisi İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım örneğinde olduğu gibi eğitim öğretim sektörünün dünyanın her tarafında barışı önceleyen adımlar atarak; öğrencilere, çocuklara, gençlere barışı salık veren, dünyada adaleti tesis etmeye yönelik çaba sarf eden çocukları eğiten bir sisteme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Grima da bu iş birliğinin bilgiyi genişleteceğini, geliştireceğini ve büyüteceğini söyledi.