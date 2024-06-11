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Türkiye ve Malezya arasında askeri uçaklar için iş birliği anlaşması imzalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Malezya şirketi AIROD arasında bazı askeri uçakların teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin anlaşma imzalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Malezya şirketi AIROD arasında bazı askeri uçakların teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AIROD ile ASFAT arasında A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin "İş Birliği Çerçeve Anlaşması"nın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Malezya Savunma Bakanı Muhammed Halid bin Nordin huzurunda imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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