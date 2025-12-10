Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerjiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı marjında, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve heyeti ile bir araya geldi.

Bayraktar, Macar Bakan Szijjarto ve heyeti ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki ortaklığı daha da ileri taşıyacak çalışmalar üzerinde durulduğunu bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal gazdan nükleere, hidrokarbon aramalarından yenilenebilir yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede, iki ülke arasındaki işbirliğini somut projelerle daha da genişletme konusundaki kararlılığımızı vurguladık" ifadelerini kullandı.