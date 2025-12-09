Türkiye ve Macaristan'dan Yükseköğretim Adımı: Ortak Diploma ve Akademik İş Birliği Dönemi Başlıyor

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı ve 2025–2028 Uygulama Protokolü imzalandı. Mutabakat Zaptı uyarınca Türkiye ve Macaristan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programlarının açılmasını ve uygulanmasını teşvik edecek. Öğrenciler ve öğretim elemanları için karşılıklı değişim programları düzenlenecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye ziyaretinde, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende yükseköğretim alanında atılan stratejik adımla akademik boyuta taşındı.

"Türkiye ile Macaristan Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve bu zaptın "2025–2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü", Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balázs Hankó tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Orban eşliğinde imzalandı.

İki ülke arasında öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılmasını, ortak akademik çalışmaların desteklenmesini ve üniversiteler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan protokol ile ortak diploma programlarından öğrenci değişimine, staj olanaklarından diplomaların tanınmasına kadar pek çok konuda somut adımlar atılacak.

Öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda diğer ülkede staj yapma imkanı bulacak. Kısa süreli araştırma programları, ortak çalıştaylar, konferanslar ve seminerler ile bilgi paylaşımı hızlanacak. İki ülke, mevzuatları çerçevesinde birbirlerinin öğrencilerine burslu okuma fırsatı tanıyacak.