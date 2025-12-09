YÖK ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı ve 2025-2028 Uygulama Protokolü imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü dostluk, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye ziyaretinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende yükseköğretim alanında atılan stratejik adımla akademik boyuta taşındı.

Bu kapsamda YÖK Başkanı Erol Özvar ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, "Türkiye ile Macaristan Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve bu zaptın "2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü"nü imzaladı.

İki ülke arasında öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılmasını, ortak akademik çalışmaların desteklenmesini ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan protokol ile ortak diploma programlarından öğrenci değişimine, staj olanaklarından diplomaların tanınmasına kadar pek çok konuda somut adımlar atılacak.

Mutabakat zaptı uyarınca Türkiye ve Macaristan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programlarının açılmasını ve uygulanmasını teşvik edecek, öğrenciler ve öğretim elemanları için karşılıklı değişim programları düzenleyecek.

Öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda diğer ülkede staj yapma imkanı bulacak, kısa süreli araştırma programları, ortak çalıştaylar, konferanslar ve seminerler ile bilgi paylaşımı hızlanacak.

Öte yandan, iki ülke, mevzuatları çerçevesinde öğrencilere burslu okuma fırsatı da tanıyacak.