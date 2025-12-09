Haberler

YÖK ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasında öğrenci ve akademik personel hareketliliğini artırmayı hedefliyor. Protokol, ortak diploma programları ve burs imkanları gibi birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı ve 2025-2028 Uygulama Protokolü imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü dostluk, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye ziyaretinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende yükseköğretim alanında atılan stratejik adımla akademik boyuta taşındı.

Bu kapsamda YÖK Başkanı Erol Özvar ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, "Türkiye ile Macaristan Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve bu zaptın "2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü"nü imzaladı.

İki ülke arasında öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılmasını, ortak akademik çalışmaların desteklenmesini ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan protokol ile ortak diploma programlarından öğrenci değişimine, staj olanaklarından diplomaların tanınmasına kadar pek çok konuda somut adımlar atılacak.

Mutabakat zaptı uyarınca Türkiye ve Macaristan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programlarının açılmasını ve uygulanmasını teşvik edecek, öğrenciler ve öğretim elemanları için karşılıklı değişim programları düzenleyecek.

Öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda diğer ülkede staj yapma imkanı bulacak, kısa süreli araştırma programları, ortak çalıştaylar, konferanslar ve seminerler ile bilgi paylaşımı hızlanacak.

Öte yandan, iki ülke, mevzuatları çerçevesinde öğrencilere burslu okuma fırsatı da tanıyacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
title