Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün Türkiye ve Macaristan'ın savunma sanayisindeki işbirliğini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ve Macaristan arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin stratejik hedeflere dayanan bir ortaklık vizyonu taşıdığını belirtti. YDSK toplantısında önemli mutabakatların imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Macaristan arasındaki savunma sanayisi diyaloğunun yalnızca ticari bir ilişki değil, karşılıklı güvene ve uzun vadeli stratejik hedeflere dayanan bir ortaklık vizyonu taşıdığını belirterek, "Bu vizyon doğrultusunda derin ve anlamlı işbirliklerimiz artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Toplantısı kapsamında savunma sanayisinde yeni bir işbirliği dönemini başlatan önemli imzalar atıldığına dikkati çekti.

İmzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın iki ülke savunma sanayisi şirketleri arasında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi için güçlü bir çerçeve oluşturmayı amaçladığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ASELSAN ile 4iG Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında Ortak Girişim kurulmasına yönelik iyi niyet beyanı, Nurol Makina ile 4iG Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Türkiye ile Macaristan arasındaki savunma sanayisi diyaloğu yalnızca ticari bir ilişki değil, karşılıklı güvene ve uzun vadeli stratejik hedeflere dayanan bir ortaklık vizyonu taşımaktadır. Bu vizyon doğrultusunda derin ve anlamlı işbirliklerimiz artarak devam edecektir. Bu süreçte katkı sunan tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
title