Türkiye ile Macaristan arasında "dezenformasyonla mücadele" alanında işbirliği

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı, dezenformasyonla mücadelede iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanlığı arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin güçlendirilmesi, dezenformasyonla mücadele alanında işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Toplantısı dolayısıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki heyetin Türkiye'yi ziyareti kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nda tören gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Bıro "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanlığı arasında Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye ile Macaristan arasındaki yakın ilişkilerin güçlendirilmesi ve dezenformasyonla mücadele alanındaki yakın işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Anlaşma çerçevesinde iki kurum, dezenformasyonla mücadelede ortak çalışmaların teşvik edilmesi adına gereken adımları atacak.

Anlaşma uyarınca taraflar bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların paylaşılması, karşılıklı yarar sağlayan girişim ve projelerin desteklenmesi ile toplantı, seminer, çalıştay, eğitim ve konferansların düzenlenmesini teşvik edecek.

"Ortak çalışmalar için girişimlerde bulunulacak"

Türkiye ve Macaristan, yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve dezenformasyonla mücadele ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik mekanizmalar üzerinde ortak çalışmalar yürütülmesi için girişimlerde bulunacak.

Taraflar, Mutabakat Zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasalara, kurallara, yönetmeliklere ve ulusal politikalara tabi olarak, karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde işbirliğinin etkin şekilde hayata geçirilmesi için ortak çabalarını sürdürecek.

Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
