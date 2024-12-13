Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti

Türkiye ve Macaristan Arasında Aile Politikalari Üzerine İşbirliği Toplantısı

Türkiye ve Macaristan Arasında Aile Politikalari Üzerine İşbirliği Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya gelerek aile politikaları ve sosyal hizmetler üzerine işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hanko ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, aile politikaları ve sosyal hizmetler başta olmak üzere ortak çalışma alanlarına dair işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini bildiren Bakan Göktaş, "Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yılında, ortak değerlerimizden yola çıkarak toplumlarımıza katkı sağlayacak projelerle iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
img

Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
img

TOKİ'nin yaptığı evler sayesinde kiralar 30 binden 8 bine düştü
img

Melo'dan Galatasaray'a Muslera'yı aratmayacak kaleci önerisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması! 'Bakanlığa şikayet edin'
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

Son Dakika Haberleri

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Koç burcu yorumu! 15 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rüyada zeytin toplamak ne anlama gelir? Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini istedi? Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır? Rüyada sarı yılan görmek ne anlama gelir? Tahtıravalli nasıl yazılır? Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adı ... Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor) Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgisi Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgileri
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.