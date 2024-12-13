Türkiye ve Macaristan Arasında Aile Politikalari Üzerine İşbirliği Toplantısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve Yenilik Bakanı Balazs Hanko ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hanko ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, aile politikaları ve sosyal hizmetler başta olmak üzere ortak çalışma alanlarına dair işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini bildiren Bakan Göktaş, "Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yılında, ortak değerlerimizden yola çıkarak toplumlarımıza katkı sağlayacak projelerle iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.