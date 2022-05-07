Türkiye ve Litvanya'dan 11 okul sıfır atık projesinde buluştu

Türkiye ve Litvanya'dan 11 okulun ortaklaşa yürüttüğü "Atma Dönüştür Yeniden Doğsun" isimli proje kapsamında öğrenciler, atık malzemelerden çeşitli ürünler tasarladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-Twinning Platformu'nda bir araya gelen Ankara, Kayseri, Ordu, Kars, Kahramanmaraş, İstanbul ve Litvanya'dan 11 okul, "Atma Dönüştür Yeniden Doğsun" projesini hayata geçirdi.

Projeyle öğrencilerin, doğal kaynakları koruma ve tasarruf sağlamanın önemi ile hava ve çevrenin kirlenmesinin önlenmesi konularında farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Atık malzemeleri robotlara, kalemliklere, kuş yemliklerine, duvar süslerine, saksılara, vazolara, mumluklara, oyuncaklara, çerçevelere, müzik aletlerine ve dekoratif ürünlere dönüştüren öğrenciler, bu ürünleri web araçlarıyla konuşturup geri dönüşümün önemine ilişkin mesajlar yayınladı.

Sıfır atık ile geri dönüşüm konusunda akrostiş çalışmasıyla yazdıkları sözleri besteleyerek şarkı haline de getiren çocuklar, proje süresince yaptıkları çalışmaları ve edindikleri tecrübeleri e-kitap haline getirdi.

"Yabancı dil becerilerinin gelişmesini hedefledik"

Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mürüvet-Bekir Elmaağaçlı Ortaokulu İngilizce öğretmeni Aysel Sağlam, "Öğrencilerimizin eleştirel düşünme, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik, iş birlikçi çalışma gibi becerileri kazanmalarının yanı sıra proje dilinin İngilizce olması sebebiyle yabancı dil becerilerinin gelişmesini ve web araçlarını kullanarak teknoloji okuryazarlıklarını artırmayı hedefledik." dedi.

Çalışmanın sonunda katılımcı öğretmen, öğrenci ve velilere değerlendirme anketi uygulandığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Gördük ki, yaptığımız bu projeyle hem kendimiz hem de yaygınlaştırma çalışmaları ile çevremizdeki insanlarda da farkındalık yaratma noktasında başarılı olmuşuz. Proje ekibi dışında okullarımızda diğer öğrencilerimizin ve hatta velilerinin de sürece aktif olarak dahil olduklarını, örneğin plastik pet şişelerin saksıya dönüştürüldüğü, çilek ekme ve eski lastiklere çiçek dikme etkinliğimize okulumuzdaki tüm öğrencilerin dönüştürdükleri plastik ürünlerle katıldıklarını, atıklarını ayrıştırma noktasında daha dikkatli davrandıklarını ya da aklında farklı bir projeyle bizimle iletişime geçtiklerini gözlemledik."

Projeyi Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu Rehber Öğretmeni Canan Girgin'le geliştirdiklerini söyleyen Sağlam, "Daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya için hepimiz geri dönüşüme katkı sağlamalıyız. Bunun, bir dünya vatandaşı olarak sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.