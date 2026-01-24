Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Libya arasında düzenlenen KEK toplantısında enerji, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini arttırma mutabakatı sağlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Libya arasında 17 yıl aranın ardından yapılan 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na başkanlık etti.

Enerji Bakanı Bayraktar NSosyal'dan yaptığı açıklamada, KEK toplantısında enerji alanında, iki ülkenin kamu şirketleri arasında petrol ve petrol ürünleri ticareti alanında devam etmekte olan başarılı faaliyetlerin artırılmasında ve çeşitlendirilmesinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

"Libya'nın kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan işbirliğine ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardık.

Bizler, tarihten gelen kardeşlik hukukumuzu, 'kazan-kazan' ilkesiyle ve samimiyetle güçlendirilmiş bir ekonomik kalkınma hamlesine dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Libya'nın istikrarı, refahı ve kendi kaynaklarıyla güçlü bir gelecek inşa etmesi yolunda, dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçisi olmaya devam edecektir."

Bakan Bayraktar ve Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Muhammed Şuhubi toplantının ardından toplantıya ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 aylık bebek, bakıcısının evinde ölü bulundu

Bakıcısında kalan 3 aylık bebek ölü bulundu
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
3 aylık bebek, bakıcısının evinde ölü bulundu

Bakıcısında kalan 3 aylık bebek ölü bulundu
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı

Kimin oğlu olduğunu tandınız mı? İlk maçına çıktı