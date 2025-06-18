Türkiye ve Libya Arasındaki Petrol İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık iki ülke arasında petrol ve doğalgaz alanındaki ilişkileri ele aldı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Abdussadık ile Begeç'in Trablus'taki bakanlık binasında bir araya geldiği belirtildi.

Begeç ve Abdussadık'ın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları ile petrol ve doğalgaz alanındaki ilişkileri değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin ilerletilmesinin de ele alındığı aktarıldı.