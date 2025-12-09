Haberler

Bakan Bolat: "Türkiye ve Libya Olarak, Önümüzdeki Haftadan İtibaren İhtilaflı Alacaklar İçin Görüşmelerin Başlatılmasında Mutabakata Vardık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı ile yaptığı toplantıda Türkiye-Libya arasındaki müteahhitlik alacaklarının çözümü için görüşme takviminin belirlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile görüştüğünü belirterek, "Türkiye ve Libya olarak, önümüzdeki haftadan itibaren inşallah, ihtilaflı alacaklar konusunda; Türk firmalarımız ile Libya kamu otoriteleri arasında birebir görüşme takviminin belirlenmesi ve görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile ilgili teknik ekipler, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ve Türk müteahhitlik firmalarının katılımıyla, çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Toplantının temel amacı, Libya'da 2011 yılında ortaya çıkan ülke içi sıkıntılar nedeniyle 14 yıldır çözülemeyen müteahhitlik alacakları ve ihtilaflı konuların çözümü için iki ay önce iki Bakan olarak birlikte oluşturduğumuz Görev Gücünün yeni çalışma takvimini netleştirmekti. Türkiye ve Libya olarak, önümüzdeki haftadan itibaren inşallah, ihtilaflı alacaklar konusunda; Türk firmalarımız ile Libya kamu otoriteleri arasında birebir görüşme takviminin belirlenmesi ve görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardık.

Her iki ülke hükümeti olarak hedefimiz; 2011 yılından bu yana devam eden ihtilaflı konuların ve alacakların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve 2026 yılı başından itibaren, Libya'nın kalkınması için yürütülecek projelerde Türk müteahhitlik firmalarımızın çalışmalarının hızlandırılmasıdır. Bugünkü toplantı ile, Türkiye–Libya ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası daha aşılmıştır. Libya Ulaştırma Bakanı Sayın Muhammed Salim eş-Şehubi ve ekibine, Ticaret Bakanlığımı ekibimize, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ve firmalarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum."

