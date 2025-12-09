YÖK Başkanı Özvar, Küba Yükseköğretim Bakan Yardımcısı ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Küba Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Dr. Reynaldo Velazquez Zaldiva ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke üniversiteleri arasında akademik ortaklığı geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Özvar, "Küba Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Dr. Reynaldo Velazquez Zaldiva ve heyetini Yükseköğretim Kurulumuzda ağırladık. Görüşmenin ardından iki ülke üniversiteleri arasında akademik ortaklığı geliştirmeye yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu adımın, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile akademik etkileşimi güçlendirmesini temenni ediyor; iş birlikleri için Sayın Zaldiva'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özvar, bir görüşme de Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ve heyeti ile gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurulu'ndaki görüşmede, Türkiye ile Japonya arasındaki akademik iş birliğinin daha ileri bir aşamaya taşınması ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.