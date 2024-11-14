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Türkiye ve Kongo Arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı

Türkiye ve Kongo Arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı
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Türkiye Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı’nda çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı. İki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kongo Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou Nguesso'nun başkanlığındaki toplantı, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye ve Kongo arasında arazi kullanımı ve toprak etüdü ile haritalama alanında işbirliği ve teknik yardım, Türkiye Cumhuriyeti Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü ile Kongo Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca Türkiye ve Kongo arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Eğitim Alanında İşbirliği anlaşmaları ile KOSGEB ile Kongo Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (ADPME) arasında işbirliği mutabakat zaptına da imza atıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kongo ile ilişkilerin her düzeyde giderek arttığını belirterek, bu toplantının da güçlenen dostluğu ve artan işbirliğini sürdürme iradesini gösterdiğini söyledi.

Yerlikaya, toplantıda birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarına değinerek, "İmzaladığımız toplantı tutanağı da ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji, madencilik, eğitim, sanayi, standardizasyon, bilim ve teknoloji, tarım, hayvancılık, ormancılık ve ulaştırma gibi birçok alanda hayata geçirmeyi arzu ettiğimiz işbirliğinin somut çıktısı olacaktır. Dış politikamızdaki çok boyutluluğun bir gereği olarak, 2003 yılında 'Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' benimsenmiştir." şeklinde konuştu.

Bu stratejiyle Türkiye'nin yarattığı olumlu etkinin, ticaret rakamlarında da kendini gösterdiğine işaret eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 37 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönem zarfında ihracatımız 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara, ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaşmıştır. Afrika kıtasında ticaret faaliyetlerine ek olarak, müteahhitlik ve yatırım faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Bu çerçevede, Afrika'daki yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar dolara ulaşmış, müteahhitlik firmalarımız kıtada bugüne dek yaklaşık 92 milyar dolar değerinde 2000'e yakın proje üstlenmişlerdir. Şu an itibarıyla kıtada 44 ülkede büyükelçiliğimiz, 31 ülkede ticaret müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli hava yolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıtada 62 noktaya sefer düzenlemektedir."

Yerlikaya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Afrika ülkeleri ile kurulan iş konseylerinin sayısının 48'e ulaştığını belirterek, Afrika ile ilişkilerin günden güne gelişmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini vurguladı.

Kongo ile de ikili ticaret hacminin geçen yıl önemli bir artışla 163 milyon dolar olduğunu, bu hacmin yaklaşık 149 milyon dolarının ihracatın oluşturduğunu, 14 milyon doları ise ithalattan kaynaklandığını ifade eden Yerlikaya, ikili ilişkilerdeki ticaret hacminin daha da yükseğe taşınabilecek potansiyele sahip olunduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Türk müteahhitlerinin Kongo Cumhuriyeti'nde turistik tesis, depolama tesisi ve konut gibi üstyapı projeleri olmak üzere muhtelif alanlarda 595 milyon dolar değerinde 5 proje üstlendiğini ifade ederek, "Türk şirketlerinin önümüzdeki dönemde de Kongo'nun altyapı ve üstyapı yatırımlarında önemli roller oynayacağına inanıyorum. Özellikle enerji üretiminin ne kadar hayati bir konu olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Güvenlik, afetlerle mücadele, göç yönetimi gibi her türlü konuda da işbirliğine açık olduklarına işaret eden Yerlikaya, imzalanan anlaşmaların iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Nguesso'nun açıklamaları

Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Nguesso da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

İki ülkenin daha verimli ve çeşitlendirilmiş işbirliğine sahip olabileceğini düşündüğünü anlatan Nguesso, "Mevcut anlaşmalar yoluyla hem de yeni anlaşmaların imzalanması aracılığıyla bunun sağlanabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Nguesso, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le dün yaptığı görüşmelere de değindi.

Kongo'nun, ekonomisini çeşitlendirme amacı olduğuna işaret eden Nguesso, bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Nguesso, Türkiye'nin, sanayi ve kültürel açıdan önemli olduğuna da dikkati çekerek, "Hem coğrafi hem de kültürel açıdan Asya ve Avrupa arasında bir köprü. Her zaman için ülkeniz bu özellikleri üzerinden G20 içerisinde varlığını sürdüren ülke. Bunun da bizim işbirliğimize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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