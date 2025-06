Türkiye ve KKTC'den nefes kesen arama kurtarma tatbikatı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhası, nefes kesti. Tatbikatta senaryo gereği dağlık alana düşen uçaktaki yaralılar kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl KKTC'de yapılan arama kurtarma tatbikatının bu yıl 21'incisi düzenlendi. Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci safhası Girne'nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde bulunan 1 numaralı Vatan Sahası'nda yapıldı. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere 42 milli gözlemci takip etti. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşların da yer aldığı, 1,5 saatlik tatbikatı, Azerbaycan, Cibuti ve Gambiya'dan askeri gözlemciler de takip etti. Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen brifing ile başladı. Brifingte konuşan, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini aktardı. Konuşmanın ardından Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye Tümgeneral İlker Görgülü ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından anı objesi takdim edildi.

ARAMA KURTARMA HAREKATI CANLANDIRILDI

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikatın kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesi sonrası, arama kurtarma harekatı canlandırıldı. Tehlike sinyali veren uçak için yer tespit çalışmaları başlatıldı. Düşen uçak için merkez tarafından bölgeye KKTC arama kurtarma ekipleri, helikopter, ambulans helikopter ve sağlık personeli sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek istenmesi üzerine Türkiye'den de bölgeye arama kurtarma timi, 2 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ile 1 İHA gönderildi.

AĞIR YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma ekipleri, 'fast drop' olarak tabir edilen hızlı iniş yöntemiyle helikopterden inerek ağır yaralıları bölgeden tahliye etti. Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti. Arama kurtarma köpekleri, canlıların yerini tespit etti, sağlık ekipleri ise yaralıları düşen uçaktan tahliye edip ambulanslarla hastaneye sevk etti. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken, arama kurtarma ekipleri de uçaktan mahsur kalan diğer yolcuları atlama yatağı açarak kurtardı.

'KKTC, GEÇMİŞE GÖRE ÇOK DAHA DONANIMLI'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Bu bölge, kritik bir bölge. Şu anda hepimizin de bildiği gibi İsrail-Gazze savaşı, şimdi İsrail-İran ve her türlü risklerin olduğu bir bölgede, biz her zaman olduğu gibi hazırlıklı olmak durumundayız. Her türlü afete karşı; bu sel, baskın olabilir, yangın olabilir, başka türlü olaylar olabilir. Burada yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle, burada bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle, bizlerin gerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gerek Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı gerek orman yangınlarında Orman Dairesi personeli, itfaiyemiz çeşitli kurum ve kuruluşlarımız hepsi bir koordinasyon içerisinde her türlü doğal afete karşı hazırlıklı olmak durumunda. Az önce bize cihazların son teknolojik durumunu da izah ettiler. Her yıl bu tatbikatlara geliyoruz gidiyoruz ve farklı aletlerin, farklı teknolojik, her türlü cihazın da alınmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti kendi kurum ve kuruluşlarıyla, elbette ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle ve onun kurum ve kuruluşları; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı'nın da desteğiyle burada geçmişe göre çok daha hazırlıklı, çok daha donanımlı. Askerlerimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelimiz, itfaiyecilerimiz, eğitilmiş insanlarımız; her türlü olaya karşı insanlarımızı korumak, kurtarmak ve her türlü afete karşı hazırlıklı olmak noktasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde, devletimizin hem itibarı hem halkımızın devletimize güven duyması bakımından bu hazırlıklarını her zaman sürdürmekte ve kendilerini geliştirmekte" dedi.

'BABAMIN ADININ YAŞATILMASI ONUR VERİYOR'

Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli de tatbikatın zorlu şartlar altında gerçekleştiğini söyleyerek, "Çok gurur verici; babamın adının, hatıralarının bu şekilde yaşatılması bizlere onur veriyor" dedi.

