Türkiye ve KKTC Arasında Sağlık Protokolü İmzalandı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek arasında Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü için protokol imzalandı.
(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek arasında Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi yapımı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü yapılarının renovasyonuna ilişkin protokol imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i Ankara'da ağırladı. Gerçekleşen resmi görüşmenin ardından iki ülke arasında sağlık alanındaki protokol imzalandı.
Görüşme sonrasında düzenlenen imza töreninde, "T.C. Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı Arasında Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol" imzalandı.