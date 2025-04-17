Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için karar

Türkiye ve KKTC Arasında Sağlık Protokolü İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek arasında Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü için protokol imzalandı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek arasında Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi yapımı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü yapılarının renovasyonuna ilişkin protokol imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i Ankara'da ağırladı. Gerçekleşen resmi görüşmenin ardından iki ülke arasında sağlık alanındaki protokol imzalandı.

Görüşme sonrasında düzenlenen imza töreninde, "T.C. Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı Arasında Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol" imzalandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.