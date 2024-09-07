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Türkiye ve Kazakistan, genişletilmiş stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirme konusunda mutabık kaldı

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Türkiye ve Kazakistan arasında yapılan ikili siyasi istişare toplantısında, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Taraflar, ticaret, ekonomi, yatırım, kültür ve insani alanlardaki perspektifleri değerlendirdi. Ayrıca, Türkiye'nin Kazakistan'a tarım sektöründe yatırım yapma ilgisi dile getirildi. Toplantıda, Türkiye ve Kazakistan arasındaki genişletilmiş stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Türkiye ve Kazakistan, genişletilmiş stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirilmesine devam etme konusunda mutabık kaldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı.

Toplantı, Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alibek Bakayev'in eş başkanlığında düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun da yer aldığı toplantıda, taraflar, çeşitli alanlarda ikili işbirliğine ilişkin konuları ele aldı.

İki ülke arasındaki siyasi etkileşimi de değerlendiren taraflar ticaret, ekonomi, yatırım, kültürel ve insani alanlardaki perspektifleri masaya yatırdı. Türk taraf Kazakistan'ın tarım sektöründeki büyük projelere yatırım yapmaya yönelik ilgisini dile getirdi.

Taraflar, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde yakın ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini sürdürmeyi bir kez daha teyit etti.

Toplantıda taraflar, Kazakistan ile Türkiye arasında tarihsel kardeşlik ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde iki ülke arasındaki genişletilmiş stratejik ortaklığın derinleştirilmesine devam etme konusunda mutabık kaldı.

Yılmaz, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile TİKA Astana Koordinatörlüğünü ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan temasları kapsamında Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Astana Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçilikte Kapucu tarafından karşılanan Yılmaz, önce elçilik mensuplarıyla tanıştı. Daha sonra büyükelçilik makamında Kapucu ile sohbet eden Yılmaz, ardından elçilikte görev yapan diplomat ve müşavirlerle bir araya geldi.

Yılmaz, TİKA Astana Program Koordinatörlüğünü de ziyaret ederek, Koordinatör Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ile görüştü.

Özdenoğlu, görüşmede, TİKA'nın Kazakistan'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Politika Ekonomi Türkiye Güncel Tarım

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