Türkiye ve Kazakistan Arasında İkili İlişkiler Pazarlığı

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Ayşe Berris Ekinci, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz ve Ekinci Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakayev ile ayrı ayrı görüştü.

Yılmaz ile Bakayev arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere uluslararası kuruluşlar bünyesinde işbirliği konuları ele alındı.

Ekinci de Bakayev ile Türkiye-Kazakistan siyasi istişarelerini gerçekleştirdi. İstişarelerde, ikili ilişkiler, güncel uluslararası meseleler ve TDT başta olmak üzere bölgesel işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.