Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı, Ankara'da düzenlendi

Türkiye- Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in başkanlığında yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan toplantı vesilesiyle Kazak mevkidaşı Köşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı'nın ardından Fidan ve Koşerbayev tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı.