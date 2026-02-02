Haberler

Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı, Ankara'da düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in başkanlığında yapılan Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı'nda, iki ülke arasında 2026-2027 İşbirliği Planı imzalandı.

Türkiye- Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in başkanlığında yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan toplantı vesilesiyle Kazak mevkidaşı Köşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı'nın ardından Fidan ve Koşerbayev tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...