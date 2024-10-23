Türkiye ve Karadağ Askeri Sağlık Alanında Protokol İmzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic, iki ülke arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliğini içeren protokolü imzaladı.

Bakan Güler, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri kapsamında, Karadağlı mevkidaşı Dragan Krapovic'le görüştü.

Görüşmenin ardından bakanlar, iki ülkenin askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolüne imza attı.