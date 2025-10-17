Türkiye ve Karadağ Arasında Mekansal Planlama İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karadağ ile "Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı" imzalandığını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Forumu kapsamında, Karadağ'ın Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Sayın Slaven Radunoviç ile bir görüşme gerçekleştirdik. Döngüsel ekonomi, şehircilik ve konut başlıklarında Türkiye ile Karadağ'ın iş birliği yapmasını mümkün kılacak "Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı"nı imzaladık. Bakanlık olarak ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla geliştirecek, deneyim ve tecrübelerimizi paylaşacağız." ifadesini kullandı.