Türkiye ve Karadağ Arasında Mekansal Planlama İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile Karadağ arasında şehircilik ve konut alanında iş birliğini artıracak mutabakatın imzalandığını duyurdu. İki ülke arasında döngüsel ekonomi ve deneyim paylaşımına yönelik adımlar atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehircilik ve konut başlıklarında Türkiye ile Karadağ'ın iş birliği yapmasını mümkün kılacak "Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı"nı imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İstanbul'da başlayan Sıfır Atık Forumu kapsamında Karadağ'ın Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunoviç ile bir araya geldiğini belirtti.

Kurum, "Döngüsel ekonomi, şehircilik ve konut başlıklarında Türkiye ile Karadağ'ın iş birliği yapmasını mümkün kılacak 'Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladık. Bakanlık olarak ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla geliştirecek, deneyim ve tecrübelerimizi paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Haberler.com
