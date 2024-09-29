Türkiye ve Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılını Kutladı

TÜRKİYE- Japonya 100. Yıl Lansmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un da katılımıyla Marmaray Yeni Kapı İstasyonu'nda yapıldı. Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İskurt, "Japonya, ülkemizin Asya'daki en büyük yatırımcısı, üçüncü büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra, Türk sanayileşmesinin mihmandarlarından biridir. Halen Halihazırda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirket ülkemizde faaliyet göstermektedir" dedi.

Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yılı dolayısıyla, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda düzenlenen Türkiye-Japonya 100. Yıl Lansmanı'na Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Ortadoğu-Avrupa Genel Müdürü Jıca Kei Toyama, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumaka Takahiko, Bakan Yardımcısı Amakawa Hidefumi Mlıt katıldı. Etkinlikte konuşan İskurt, "Türkiye ile Japonya Asya'nın doğu ve batı uçlarında yaşayan köklü tarihin geçmişime sahip mirasları koruma başarısını göstermiş iki ülkedir. Bu zengin mirastan her iki toplumun da istifade edebileceği fırsatların oluşturulması son derece önemlidir. Bu doğrultuda 2019 senesi Japonya da Türk kültür yılı ilan edilmiştir. 2024 yılı itibariyle, Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılını heyecanla yaşıyor ve bugünde çok şükür kutluyoruz. Bu tür artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve iki ülkede gerçekleştirilen etkinlikler halklarımız arasındaki dostluğun daha da pekiştirilmesine sağlamaktadır. Bu töreni, 150 yıllık bir hayalin gerçekleşmesini sağlayan ve iş birliğimizin en önemli eserlerinden olan Marmaray Projesi çerçevesinde bugün gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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'200'ÜN ÜZERİNDE JAPON SERMAYELİ ŞİRKET ÜLKEMİZDE'

Enver İskurt, "Japonya, ülkemizin Asya'daki en büyük yatırımcısı, üçüncü büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra, Türk sanayileşmesinin mihmandarlarından biridir. Halen Halihazırda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirket ülkemizde faaliyet göstermektedir. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında ki doğu batı koridorlarında doğal bir köprü olduğu gibi, Kafkas ülkeleri ve orta Asya'dan Afrika'ya uzanan koridorunda tam ortasında yer almaktadır. Ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğu bilinci ile, son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme alt yapısında yaklaşık 276 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirerek, ülkemiz üç kıta arasında önemli jeopolitik konumunu büyük alt yapı projeleri ile güçlendirerek uluslararası ulaştırma koridoru için kritik bir bağlantı noktası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.