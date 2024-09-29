Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılını Kutladı

Türkiye ve Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılını Kutladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye-Japonya ilişkilerinin önemini vurguladı ve 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirketin Türkiye'deki faaliyetlerine dikkat çekti.

TÜRKİYE- Japonya 100. Yıl Lansmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un da katılımıyla Marmaray Yeni Kapı İstasyonu'nda yapıldı. Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İskurt, "Japonya, ülkemizin Asya'daki en büyük yatırımcısı, üçüncü büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra, Türk sanayileşmesinin mihmandarlarından biridir. Halen Halihazırda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirket ülkemizde faaliyet göstermektedir" dedi.

Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yılı dolayısıyla, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda düzenlenen Türkiye-Japonya 100. Yıl Lansmanı'na Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Ortadoğu-Avrupa Genel Müdürü Jıca Kei Toyama, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumaka Takahiko, Bakan Yardımcısı Amakawa Hidefumi Mlıt katıldı. Etkinlikte konuşan İskurt, "Türkiye ile Japonya Asya'nın doğu ve batı uçlarında yaşayan köklü tarihin geçmişime sahip mirasları koruma başarısını göstermiş iki ülkedir. Bu zengin mirastan her iki toplumun da istifade edebileceği fırsatların oluşturulması son derece önemlidir. Bu doğrultuda 2019 senesi Japonya da Türk kültür yılı ilan edilmiştir. 2024 yılı itibariyle, Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılını heyecanla yaşıyor ve bugünde çok şükür kutluyoruz. Bu tür artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve iki ülkede gerçekleştirilen etkinlikler halklarımız arasındaki dostluğun daha da pekiştirilmesine sağlamaktadır. Bu töreni, 150 yıllık bir hayalin gerçekleşmesini sağlayan ve iş birliğimizin en önemli eserlerinden olan Marmaray Projesi çerçevesinde bugün gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

l

'200'ÜN ÜZERİNDE JAPON SERMAYELİ ŞİRKET ÜLKEMİZDE'

Enver İskurt, "Japonya, ülkemizin Asya'daki en büyük yatırımcısı, üçüncü büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra, Türk sanayileşmesinin mihmandarlarından biridir. Halen Halihazırda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirket ülkemizde faaliyet göstermektedir. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında ki doğu batı koridorlarında doğal bir köprü olduğu gibi, Kafkas ülkeleri ve orta Asya'dan Afrika'ya uzanan koridorunda tam ortasında yer almaktadır. Ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğu bilinci ile, son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme alt yapısında yaklaşık 276 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirerek, ülkemiz üç kıta arasında önemli jeopolitik konumunu büyük alt yapı projeleri ile güçlendirerek uluslararası ulaştırma koridoru için kritik bir bağlantı noktası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Diplomasi Politika Marmaray Japonya Türkiye Ekonomi Kültür Güncel Japon

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });