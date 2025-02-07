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Türkiye ve Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılında Defile Düzenlendi

Türkiye ve Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılında Defile Düzenlendi
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İstanbul'da düzenlenen 'Gelenek ve Modernliğin Birleşimi: Türkiye-Japonya Defilesi' etkinliği, iki ülke arasındaki dostluğu kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Defilede geleneksel ve modern kıyafetler sergilendi.

Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da "Gelenek ve Modernliğin Birleşimi: Türkiye- Japonya Defilesi" düzenlendi.

Tekfen Tower'da gerçekleştirilen defileye Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkonsolos Kasahara, burada yaptığı açılış konuşmasında, 2024'ün iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu ve Japonya hükümeti olarak bir yıl boyunca 200'den fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kasahara, iki ülke arasındaki dostluğu bu etkinliklerle kutladıklarını belirterek, etkinliklere Türk ve Japon toplumunun katıldığını ifade etti.

Bu akşam Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun yeni yüzyıldaki ilk etkinliğini başlattıklarını kaydeden Kasahara, iki ülke arasında kutlanacak daha çok yüz yıl olduğunu söyledi.

Defilenin organizatörlüğünü yapan İslam ve Türk sanat tarihçisi Dr. Sumiyo Okumura da iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirmek amacıyla 2023 sonbaharında bu proje üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

Sumiyo, defilede Japonya'nın kültürel mirası olan kimono, kaftan ve üç etek gibi geleneksel Türk kıyafetlerinin yanı sıra yenilikçi tasarımları gelenekle harmanlayan modern kıyafetlerin de sergileneceğini aktardı.

Defileyle her iki ülkenin geleneksel kültürel mirasının modern modaya nasıl entegre edildiğini ve yaşatıldığını anlatacaklarını kaydeden Sumiyo, bu vesileyle Japonya ve Türkiye arasında devam eden dostluğun daha da ileriye taşınmasına katkıda bulunacaklarını söyledi.

Etkinlikte, Kyogen tiyatro sanatçısı İppei Shigeyama tarafından geleneksel Japon davulu Wadaiko performansı sergilendi.

Performansın ardından defile gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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