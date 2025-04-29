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Türkiye ve İtalya arasında "engelli bireylerin topluma tam katılımına" ilişkin mutabakat imzalandı

Türkiye ve İtalya arasında
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanlığı arasında "engelli bireylerin topluma tam katılımına" ilişkin mutabakat imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanlığı arasında "engelli bireylerin topluma tam katılımına" ilişkin mutabakat imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiği 4. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, başta sosyal hizmetler ve erişilebilirlik olmak üzere bakanlıklar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerinde durduklarını aktaran Göktaş, "İmzaladığımız mutabakatlarla, özellikle engelli bireylerin topluma tam katılımı, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı politikalar geliştirilmesi konularında bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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