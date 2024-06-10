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Türkiye ile İspanya arasında 8. hükümetler arası zirve Madrid'de yapılacak

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Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki 'kapsamlı ortaklığı derinleştirmek' hedefiyle 13 Haziran Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. Zirvede, ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Ayrıca, Türk ve İspanyol iş insanlarının katılacağı bir iş forumu da düzenlenecek.

Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle 13 Haziran Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak.

İki ülke arasında ilki 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen hükümetler arası zirve, son olarak 2021'de Ankara'da gerçekleşmiş ve buradaki ortak açıklamada ikili ilişkilerin "kapsamlı ortaklığa" yükseltildiği duyurulmuştu.

Diplomatik kaynaklar, AA muhabirine, 13 Haziran'da Madrid'de yapılacak 8. zirvenin amacının, "mükemmel seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olduğunu belirtti.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği zirveye her iki ülkeden beşer bakanın katılmasının öngörüldüğünü aktaran kaynaklar, zirvede, ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklar, iki ülke arasında tarihten gelen "çok yakın işbirliği, anlayış ve ön yargısız ilişkilerin" bulunduğuna, bu zirveyle "sonuç odaklı ve daha sürdürülebilir adımların atılacağına" dikkati çekti.

İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma kararıyla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sanchez telefon görüşmesi yapmış ve her iki taraftan yapılan açıklamalarda, bu kararın Orta Doğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkan veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği vurgulanmıştı.

11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanları bir araya gelecek

Zirve dolayısıyla 13 Haziran'da açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sanchez'in yapacağı Türk ve İspanyol iş insanlarının katılacağı iş forumu da düzenlenecek.

BBVA bankasının ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla organize edilen iş forumuna, Türkiye'den 150 kadar iş insanının katılmasının öngörüldüğü, tekstil, otomotiv, çelik gibi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde geleneksel ve büyük yer tutan sektörlerin yanı sıra sağlık, çevre, yenilenebilir enerji, lojistik gibi toplamda 11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanlarının bir araya geleceği bildirildi.

İspanya İhracat ve Yatırım Enstitüsünün (ICEX) verilerine göre İspanya, 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin ihracatının dünyada altıncı, AB'de ise Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü müşterisi konumunda bulunuyor.

İspanya, 7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin onuncu (AB ülkelerinde dördüncü) tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Madrid'e geleceği 12 Haziran akşamı İspanya Kralı 6. Felipe ile Zarzuela Sarayı'nda görüşmesi öngörülüyor.

İspanya, AB içinden 5 (Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Polonya), AB dışından ise Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Cezayir ile hükümetler arası zirve yapıyor.

Ankara'da Kasım 2021'de yapılan 7. Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvede, doğal afetlerle mücadele, yenilenebilir enerji, su, spor ve bilim alanlarında 5 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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