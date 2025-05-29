Türkiye ve İspanya Arasında Ticaret İş Birliği Görüşmesi

Türkiye ve İspanya Arasında Ticaret İş Birliği Görüşmesi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo ile ikili ticaret, yatırımlar ve iş birliği fırsatlarını görüşerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefini vurguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da, Türkiye–İspanya 3'üncü Dönem JETCO Toplantısı nedeniyle Türkiye'de bulunan İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo ile bir araya geldi. Bolat, Cuerpo ile "iki ülke arasındaki ticaret, karşılıklı yatırımlar, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını" görüştüklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo ile görüştüklerini bildirdi. Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da, Türkiye–İspanya 3. Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, iki dost ve müttefik ülke olarak köklü ilişkilerimizi daha da ileri taşımaya olan ortak kararlılığımızı teyit ettik. Başta ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını detaylı şekilde ele aldık. Akdeniz'in iki güçlü ülkesi olarak, doğudan batıya uzanan ekonomik bir köprü kurma irademizi, somut adımlarla pekiştiriyoruz.

2024 yılında 19,2 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimizi çok daha yukarılara taşıma hedefiyle; karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve ortak projelerimizi genişletmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın #TürkiyeYüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini daha da güçlendirmek, stratejik ortaklarımızla birlikte bölgesel ve küresel refaha katkı sunmak temel önceliğimizdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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