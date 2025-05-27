Türkiye ve İran Gümrük İşbirliğini Güçlendiriyor

(ANKARA) - Türkiye ile İran arasında ticaret ve gümrük alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik Türkiye-İran Gümrük İdaresi Başkanları 10. Dönem Toplantısı, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Toplantıda gümrük kapılarının modernizasyonu ve mevcut kapasitelerin artırılması konusunda mutabakata varıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantının Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile İran Ekonomi ve Finans Bakan Yardımcısı ve Gümrük İdaresi Başkanı Foroud Asgari'nin eşbaşkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye ile İran arasındaki ikili ticari ilişkiler ile gümrük ve taşımacılık alanlarında mevcut iş birliğinin karşılıklı ve dengeli şekilde geliştirilerek sürdürülmesine yönelik konular ele alındığı, ayrıca önümüzdeki döneme dair yol haritası belirlendiği aktarıldı.

Ticaretin daha hızlı ve güvenli akışını temin etmek amacıyla gümrük kapılarının modernizasyonu ve mevcut kapasitelerin artırılması konusunda mutabakata varılan temaslarda, aynı zamanda, teknik ekipler arasında ortak çalışmalar yürütülmesi hususunda da fikir birliğine varıldığı kaydedildi.