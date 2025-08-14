Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlıkları İlişkileri Görüşüldü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade ile Ankara'da ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Said Hatipzade ile Ankara'da ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Hatipzade ile bir araya geldi.

Ankara'da yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
