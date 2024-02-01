Türkiye ve Irak Tarım Bakanları Tarım İş Birliği Konusunda Görüştü

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı, Abbas Jabr El Maliki ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Tarım Bakanı, değerli mevkidaşım Sn. Abbas Jabr El Maliki ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. İki ülke arasındaki tarım, hayvancılık ve tarımsal sulama sistemlerine yönelik iş birliği alanları ile iklim değişikliğinin tarıma etkilerini değerlendirdiğimiz toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.