Türkiye ve Irak İkili İlişkileri Güçlendiriyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi'yi kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi'yi kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar, iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmede bulundu.
Kaynak: ANKA / Güncel